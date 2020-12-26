Мужчину порезали маленьким ножом, но тот не позвонил в скорую помощь. Фото: flickr

В Днепропетровской области молодой парень убил своего собутыльника предпенсионного возраста, нанеся ему несколько ранений складным ножиком.

Несмотря на опасность, потерпевший за помощью не обратился и умер там же. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"За убийство жителя Юрьевского района полицейские задержали 23-летнего мужчину. Пострадавший скончался из-за многочисленных ножевых ранений, полученных во время конфликта с односельчанином. Преступление произошло вечером 21 декабря в доме в одном из поселков Юрьевского района", - указано в сообщении.

Мужчины распивали спиртное, на почве чего между ними возникла ссора. Далее во время драки нападающий складным ножом нанес 57-летнему пострадавшему более семи ударов и убежал. Раненый мужчина не обратился за медицинской помощью и утром 23 декабря местные жители обнаружили его мертвым.

Складной нож, которым был ранен погибший, изъят. Виновнику произошедшего грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Его уже задержали и сообщили о подозрении. 

Мужчину порезали маленьким ножом, но тот не позвонил в скорую помощь

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