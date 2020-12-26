Неподалеку от Лиссабона 16 вооруженных испанцев расстреляли на обнесенной стеной ферме 540 оленей и кабанов. Такую "охоту" в правительстве страны назвали "экологическим преступлением", которое должно быть расследовано согласно законодательству.

Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

Португальский журналист Альберто Манчебо в своем Twitter заявил, что власти страны расследуют инцидент, произошедший на ферме в туристической охотничьей зоне в 40 километрах от Лиссабона 17 и 18 декабря. Так, 16 человек убили 540 животных на территории фермы, которая была обнесена стеной - то есть у зверей не было возможности спастись.

В связи с инцидентом министр окружающей среды Португалии Жоау Фернандес назвал убийство "гнусным экологическим преступлением", которое должно преследоваться по закону.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что "сообщения о неизбирательном забое животных... не имеют ничего общего с охотой, понимаемой как практика, которая может способствовать сохранению биоразнообразия и экосистем".

По данным министерства, в результате происшествия большая часть популяции оленей в зоне Торребела, где находится ферма, погибла.

Ранее мы рассказывали о том, как в Черкасской области браконьеры застрелили благородного оленя.

Также "Страна" сообщала, как на острове Джарылгач, территория которого является заповедной зоной для множества краснокнижных животных, поймали браконьеров, которые расставили незаконные сети и выловили редких морских обитателей.