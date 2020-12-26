В одном из дворов областного центра Тернопольской области произошла драка из-з регулярной неудобной парковки одного из участников движения. В итоге одного мужчину госпитализировали после удара ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

"С колото-резаной раной живота в больницу госпитализировали жителя областного центра. Травмы пострадавший получил после ссоры с соседом. На место конфликта выехали правоохранители. По предварительной информации, потерпевший постоянно парковал свой автомобиль как и где-попало, преграждая въезд и выезд другим участникам движения", - указано в сообщении.

После очередного разговора о том, почему не нужно так делать, между соседями начался конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин в какой-то момент ударил оппонента ножом в живот, однако рана оказалась поверхностной - пострадавшего госпитализировали, оказали ему медицинскую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.



Но местному жителю, который решил применить в споре нож, грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 125 уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, не менее десятка припаркованных авто повредил пьяный мужчина после ссоры с женой. Инцидент произошел под Киевом на Софиевской Борщаговке.

Как сообщала "Страна", в одном из киевских троллейбусов произошла драка сразу между шестью мужчинами. В итоге один из них вытащил нож.