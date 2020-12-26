В Крыму внедорожник с ребенком на пассажирском сидении сорвался с обрыва. Однако сын успел выбраться из автомобиля в последний момент.

Видео этого инцидента опубликовано на странице crimea_ghest в Instagram.

Так, на ролике можно видеть, как внедорожник, рядом с которым находятся люди, съезжает с горы в городе-крепости Мангуп и переворачивается. Очевидец происшествия заявил, что автомобиль, скорее всего, забыли поставить на ручной тормоз.

"Лишь бы там людей не было. Еще и крест снесли", - сказал снимавший видео мужчина.

В подписи к видео автор публикации заявил, что ему удалось поговорить с хозяином автомобиля. Выяснилось, что в салоне находился его сын, который успел выбраться в последний момент.

"Люди пытались удержать машину. Слава богу, все живы! Мужчина сказал, что перед поездкой у него кололо сердце, как чувствовал", - заявил местный житель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жесть Крым (@crimea_ghest)

Напомним, недавно в Грузии на дороге в Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети) со скалы сорвался автобус, погибли 12 человек.

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