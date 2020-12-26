Исследователи считают, что основная опасность нового штамма коронавируса заключается в его заразности, так как это приведет к еще большему коллапсу медицинской системы и более высокой смертности.

Об этом сообщает Phys.org.

"Тем не менее, увеличение трансмиссивности, вероятно, приведет к значительному увеличению заболеваемости, при этом прогнозируется, что количество госпитализаций и смертей от COVID-19 в 2021 году достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные до 19 декабря", - указано в сообщении ученых Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Ожидается также, что новая мутация коронавируса вытеснит прежнее заболевание. Любое ослабление карантинных ограничений при этом может привести к трагедии, ведь каждый носитель вируса с момента распространения нового заболевания становится в полтора раза опасней для окружающих.

Сейчас британский штамм коронавируса уже обнаружили и в Швейцарии.

Напомним, в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Вирус-мутант обнаружили у женщины, которая прилетела из лондонского аэропорта "Хитроу".

Как сообщала "Страна", коронавирус стремительно мутирует, и кроме Британии и ЮАР, его новый штамм уже выявили и на западе Африки. Врачи-вирусологи обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 в Нигерии.