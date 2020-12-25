Согласно действующему законодательству, возможность обжаловать решение следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора не предусмотрена.

Так в Верховном суде прокомментировали решение о смене подследственности дела о хищении имущества Нацгвардии.

"23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по делу №757/55167/20-к по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и генерального прокурора на судебные решения апелляционного суда об оставлении в силе решения Печерского районного суда г. Киева от 14 декабря 2020 года, которым генеральный прокурор обязуется решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Это решение Печерского районного суда обжаловали в апелляционном суде как сторона защиты, так и генеральный прокурор.

"Постановлениями Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2020 года обоим жалобщикам отказано в открытии производства по их апелляционными жалобами в связи с тем, что эти жалобы были поданы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке", - добавили в суде.

Защита одного из подозреваемых и генпрокурор подали кассационные жалобы на судебные решения апелляционного суда. Однако Кассационный уголовный суд Верховного суда отказал в открытии кассационного производства как по жалобам защитника, так и по жалобам генпрокурора.

"Как указано в постановлениях КУС ВС, статьями 307 и 309 УПК Украины установлен перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. В то же время этими статьями не предусмотрена возможность обжаловать постановление следственного судьи об удовлетворении жалобы на бездействие прокурора и обязательстве совершить определенные действия", - заявили в суде.

Напомним, 23 декабря 2020 года Офис генпрокурора вынес постановление об изменении подследственности дела о хищениях имущества в Нацгвардии и передаче его из НАБУ в СБУ. В Офисе генпрокурора заявили, что это решение основывалось на определении Печерского районного суда от 14 декабря по жалобе защиты, которое обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном деле и поручить провести досудебное расследование другому органу. Это решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке. Однако Верховный суд оставил его в силе.

В свою очередь Офис генпрокурора указал, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов дела не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тысяч грн также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ. В связи с этим дело было передано СБУ.

18 декабря НАБУ сообщило о подозрении замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Сам Олег Татаров считает дело полностью сфальсифицированным по указанию главы НАБУ Сытника.

Подробно о деле против Олега Татарова можно прочитать здесь.