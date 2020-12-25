Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом в пятницу, 25 декабря, в эфире hromadske рассказал и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

По его словам, 3 декабря в ЕРДР внесено производство "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Речь идет об изменении Венедиктовой группы прокуроров по делу Татарова 1 декабря, перед тем, как детективы НАБУ намеревались сообщить замруководителя ОП о подозрении. Новая группа прокуроров о подозрении Татарову сообщила 18 декабря.

Грищук заявил, что когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров изменили.

"Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие", - сказал и.о. главы САП.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Офис генпрокурора передал полномочия вести досудебное расследование от Национального антикоррупционного бюро к Службе безопасности Украины.

Подробно о деле против Татарова можно прочитать здесь.