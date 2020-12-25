В Одесской области объявили в розыск мужчину, который открыл стрельбу из ружья по пассажиру авто на трассе загородом. Потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Окнянским отделением полиции Подольского отдела полиции в Одесской области разыскивается житель с. Куяльник Подольского района Маланюк Олег Вячеславович, 1986 г.р., который обоснованно подозревается в умышленном убийстве, совершенном 23 декабря за пределами с. Ставрово", - указано в сообщении.

Особые приметы стрелка: рост примерно 160-165 см, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо, густые широкие брови. Известно, что он передвигается на собственном автомобиле Honda Accord серого цвета д/з TV 762DU. При себе имеет охотничье ружье, может оказать сопротивление.

Всех обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемого просят сообщать по телефонам Окнянского отделения полиции: (04861) 2-19-50, (04861) 2-29-40, Подольского отдела полиции: (050) 554- 20-20, (04862) 4-20-20 или по спецлинии "102".

Напомним, 23 декабря на загородной трассе Одесской области погиб мужчина в результате обстрела автомобиля ВАЗ-2108. Правоохранители сообщают, что рядом с автомобилем ВАЗ остановилась Honda, из которой вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. Также отмечается, что после этого стрелявший скрылся, а пассажир ВАЗ скончался на месте от полученных ран. Предполагается, что мотивом стрелка мог быть конфликт на любовной почве.

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