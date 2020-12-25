Известные бельгийские теннисистки Элисон ван Эйтванк и Греетье Миннен, которые уже как два года открыто заявляют о своих отношениях, сообщили о помолвке.

Об этом рассказала Миннен на своей странице в Instagram, опубликовав трогательные совместные фото.

"Она сказала "да", - написала девушка, выражая собственный восторг. Фотографии перепостила и ван Эйтванк с подписью: "Помолвлены. С Рождеством!".

На совместные снимках девушки улыбаются в обнимку, демонстрируя обручальные кольца на руках. На втором фото в карусели молодожены уже целуются. При этом заметно, что находятся спортсменки не в заведении: они обе в просторной домашней одежде, без причесок и макияжа.

Об отношениях девушек впервые стало известно весной 2018 года. Сейчас они входят в четверку самых сильных теннисисток страны, по версии WTA Элисон занимает 63-е место, а Миннен - 110-е.

Напомним, две россиянки из Санкт-Петербурга, находясь в отношениях, одновременно сделали себе операции по смене пола, став мужчинами, несмотря на то, что в России недавно могли запретить менять пол. После этого они сообщили о помолвке.

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