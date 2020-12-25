Почти тысяча летучих мышей, который спасли в Днепре и Харькове, временно поселились на зимовку в "Фельдман Экопарк", где проверили состояние их здоровья и поместили в холодильник до весны.

Об этом сообщает пресс-служба экопарка, в котором находятся животные.

Планируется, что при воздействии низких температур животные смогут провести остаток зимовки, а с приходом тепла будут отпущены на свободу. Всего в парке насчитывается около полутора тысяч краснокнижных летучих мышей, которые поступают в парк со всех уголков Украины практически ежедневно.

"Рукокрылые поступают в наш Центр почти ежедневно с начала декабря. Сейчас у них период зимнего сна, и в качестве убежищ они часто выбирают многоэтажки мегаполисов, очень похожие на природные скалы, с пещерами и расщелинами. Такое соседство с человеком порой приводит к трагедии: разбуженные во время ремонта, замены окон или балконов, летучие мыши обречены на гибель от холода и голода. К счастью, во многих городах есть наши волонтеры и просто неравнодушные люди. Они собирают пострадавших животных и передают нам (в коробках с отверстиями для вентиляции) попутным транспортом или привозят самостоятельно", - рассказала соучредитель Центра реабилитации летучих мышей Алена Прилуцкая.

С момента запуска экопарк выходил уже около 15 тысяч летучих мышей, многие из которых занесены в Красную книгу Украины.

Напомним, более 500 летучих мышей облюбовали балкон одной из многоэтажек в Днепре и расположились там на зимовку. Очевидно, недостаточно холодная погода мешала их спячке и провоцировала "мышиную возню". Хозяева квартиры заподозрили, что у них поселились летучие мыши и позвонили в службу спасения с жалобой на странные звуки за обшивкой балкона. Но о масштабах нашествия люди не догадывались.

Как сообщала "Страна", в Уханьском институте вирусологии пришли к выводу, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая могут быть носителями других типов коронавируса, способных передаваться человеку.