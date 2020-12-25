В пятницу, 25 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже в восьми странах Европы обнаружен новый тип коронавируса.



Об этом сообщает глава ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.



"Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант Covid-19 — VOC-202012/01", - написал Кюге отметив, что сейчас жизненно важно усилить существующие защитные меры во всем мире.



В частности, глава ВОЗ призвал соблюдать дистанцию, не пренебрегать масками и не покидать "пузыри поддержки" - специальные группы, ограничивающие круг общения во время пандемии.



К тому же Клюге отметил, что, судя по всему, новый штамм распространяется среди более молодых групп населения и им тоже стоит сохранять бдительность.



Напомним, что еще один новый, третий по счету, штамм коронавируса нашли в Нигерии. Этот вариант отличается как от "обычного" коронавируса, выявленного в начале 2020 года, так и от его новых разновидностей, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.



Также "Страна" сообщала, чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина. Основной проблемой которого является нехватка времени для лабораторных исследований - действовать нужно уже сейчас.