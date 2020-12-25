Ветеран АТО и кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Маруся Зверобой (настоящее имя - Алена Самбул) заявила, что украинские военные ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский "подорвется на растяжке".

Об этом она написала в своем телеграм-канале в пятницу, 25 декабря.

"Все ждут, когда посадят Зеленского! Особенно учителя, медики и ФОПы. А ветераны, волонтеры и военнослужащие ждут, когда оно подорвется на растяжке у себя в охвиси (офисе - Ред.)", - поделилась Зверобой.

Предположительно, ее пост посвящен заявлению, которое сделал Зеленский в интервью журналу "Фокус", где глава государства заявил, что уголовные дела, которыми занимается Офис генпрокурора, для большинства украинцев не являются громкими.

"Потому что все ждут, когда посадят (экс-президента Украины Петра) Порошенко", - сказал президент.

Напомним, Маруся Зверобой вместе с подругой нардепом Софией Федыной в прошлом году записали видеоблог, посвященный президенту Владимиру Зеленскому и его общению с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства главы государства. После этого на них завели дело, которое в августе 2020 года передали в суд.

В этом году Зверобой пригрозила, что семью Зеленского "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", и посоветовала им как можно быстрее "у@бывать в Израиль". Позже Федына связала это сообщение со вмешательством "ФСБшных хакеров".

Ранее "Страна" разбиралась, почему Зверобой и Федына не получили тюремные сроки за угрозы президенту.