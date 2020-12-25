В полтавском селе 36-летний мужчина бросился с ножом на двух женщин
Сотрудники правоохранительных органов Полтавской области задержали 36-летнего мужчину за покушение на убийство двух женщин.
Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.
Правоохранители сообщили, что информация о конфликте в одном из частных домов села Рассошенцы Полтавского района поступила 24-го декабря, около 19:30.
"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Полтавского районного отделения полиции. В доме полицейские обнаружили двух женщин в возрасте 30 и 32 года с телесными повреждениями ", - рассказали в пресс-центре.
Согласно предварительной версии следствия, во время конфликта ножевые ранения женщинам нанес местный мужчина.
"32-летнюю женщину госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы, а 30-летней оказана медицинская помощь на месте без госпитализации", - сообщает правоохранители.
В данный момент, по факту покушения на жизнь человека следователем районного отделения полиции открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам ст. 15, пункта 1 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также правоохранителями продолжаются следственные действия.
Напомним, что в ночном троллейбусе на Троещину драка три на три закончилась ударом ножа. После такой драки одному пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь.
Также "Страна" сообщала, что в Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон. Девушка сразу же сбежала с места преступления, а скорую помощь мужчине вызвали прохожие.