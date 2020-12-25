Сотрудники правоохранительных органов Полтавской области задержали 36-летнего мужчину за покушение на убийство двух женщин.



Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.



Правоохранители сообщили, что информация о конфликте в одном из частных домов села Рассошенцы Полтавского района поступила 24-го декабря, около 19:30.



"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Полтавского районного отделения полиции. В доме полицейские обнаружили двух женщин в возрасте 30 и 32 года с телесными повреждениями ", - рассказали в пресс-центре.



Согласно предварительной версии следствия, во время конфликта ножевые ранения женщинам нанес местный мужчина.



"32-летнюю женщину госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы, а 30-летней оказана медицинская помощь на месте без госпитализации", - сообщает правоохранители.



В данный момент, по факту покушения на жизнь человека следователем районного отделения полиции открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам ст. 15, пункта 1 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.



Мужчина задержан и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также правоохранителями продолжаются следственные действия.



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