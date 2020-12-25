В Минздраве назвали главные рекомендации, чтобы путешествие в Новый год и Рождество оставалось безопасном в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Для многих зимние праздники - это хорошая возможность уехать на отдых. Но в этом году стоит помнить, что путешествие может увеличить ваши шансы на распространение и инфицирование COVID-19. Поэтому лучший способ защитить себя и других на новогодние праздники - отложить поездки и оставаться дома. Если вы все же планируете путешествие на зимние выходные, соблюдайте правила, чтобы во время пандемии COVID-19 путешествие оставалось безопасным", - указано в сообщении.

- Перед поездкой проверьте местные ограничения в пункте назначения, требования к пересечению границы, к тестированию до и после путешествия. Узнайте, какой уровень заболеваемости в пункте назначения..

- Чтобы защитить себя и своих попутчиков всегда носите маску в аэропортах и ​​на вокзалах, а также во время самой поездки.

- Старайтесь придерживаться физической дистанции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в поездах и автобусах. Избегайте контактов с больными людьми, особенно если у них есть такие симптомы, как лихорадка или кашель.

- Во время путешествия регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе; избегайте прикосновений к лицу немытыми руками.

- Возьмите с собой достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств для рук.

- Отложите или отмените путешествие, если у вас есть симптомы коронавируса.

- Если вы почувствуете себя плохо во время путешествия, сообщите об этом экипажу и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Если в течение 14 дней после возвращения домой появляются такие симптомы, как кашель, лихорадка, боль в горле и прочее, немедленно обратитесь к врачу.

Напомним, в Минздраве привели рекомендации, которые помогут отпраздновать Новый год и Рождество безопасно, учитывая пандемию коронавируса.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.