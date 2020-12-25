Ученые выясняют, что могло привести к случаям аллергической (анафилактической) реакции у людей, которые получили прививки вакциной Pfizer от Covid-19.



Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США.



В частности, в США зарегистрировали шесть случаев анафилактической реакции среди 272 тысяч человек, которые получили прививки вакциной Pfizer от Covid-19 по состоянию на 19 декабря. Также есть такие случаи и в Великобритании, их пока зафиксировано два.



"Компания-производитель вакцины Pfizer объявила, что будет отслеживать анафилактические реакции", - говорится в сообщении.



Также там отметили, что анафилактические реакции могут произойти на любую вакцину, но обычно они достаточно редки - примерно один такой случай на миллион доз.



"Химикат под названием полиэтиленгликоль, который производят Pfizer и BioNTech, и он присутствует в вакцинах, "может быть причиной" аллергий", сообщил директор Центра оценки и исследования биопрепаратов Администрации по контролю за качеством продуктов питании лекарств США Питер Маркс.

Хотя в материале отметили, что с таким мнением согласны не все ученые.



В данный момент, чтобы предотвратить осложнения, медики советуют наблюдать за вакцинированным человеком в течение 15 минут после прививки.



Напомним, что в США впервые госпитализировали человека после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer. Человеком, у которого проявился побочный эффект от вакцины Pfizer в виде сильной аллергической реакции, оказался один из медицинских сотрудников.



Также "Страна" сообщала, что видеосъемка зафиксировала случай, когда медсестра из США потеряла сознание после прививки препаратом Pfizer.