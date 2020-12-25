Президент Польши с 1990 по 1995 год Лех Валенса имеет большие финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Бывший глава государства назвал себя банкротом.

Об этом он заявил в интервью Polsat News.

"Я банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман", - заявил политик.

77-летнему Валенсе полагается пожизненная ежемесячная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых (80,5 тысяч гривен по курсу). До пандемии он также подрабатывал лектором в нескольких университетах мира.

Напомним, недавно генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому спаду, равного которому не было в течение последних 80 лет.

Ранее в организации подсчитали, что в связи с пандемией более девяти миллионов украинцев станут бедными.