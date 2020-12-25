В субботу, 26 декабря, влажная погода задержится на территории восточной Украины, а вот наиболее низкая дневная температура воздуха ожидается в западных и центральных областях.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса, синоптики предвещают мокрый снег. Существенно картина не изменится и днем, только в Закарпатской области от +2 до +4 тепла. Осадков в регионе в это время дня не ожидается.

Аналогичная ситуация с температурой воздуха ожидается и в центре страны. При этом существенных осадков там не ожидается ни ночью, ни днем.

Тем временем на востоке и юге на протяжении суток субботы будет влажно - синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем +2...+5.

Ночная и дневная температура воздуха в Киеве будет находиться в пределах -1...+1 градус, существенных осадков не ожидается.

Ранее синоптик рассказала о том, что активные атмосферные фронты в ближайшие выходные, 26-27 декабря, будут постепенно покидать территорию Украины.

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