Звезда сериала "Секс в большом городе" известная актриса Ким Кэтролл рассказала о травле со стороны поклонников и о своем отказе в съемках.



Об этом она сообщает в новом эпизоде подкаста Women’s Prize For Fiction.



В частности, 64-летняя актриса поделилась подробностями драмы, связанной с ее решением больше никогда не играть Саманту Джонс.



"Сниматься было весело, я наслаждалась процессом и тем, что мы ступаем на еще неизведанную территорию. Уходить откуда-то, даже если это единственное, что тебе остается, всегда немного стыдно. Но надо отпустить это чувство, если не хочешь оказаться запертым в клетке", – отметила актриса.



Также она рассказала, что ее фанаты ни раз писали ей комментарии, где заставляли ее продолжить съемки в "Сексе в большом городе".



"Я помню, что получала много сообщений от раздосадованных поклонников, когда отказалась сниматься в полнометражном фильме. Я была ошарашена тем, что люди писали мне. "Я работаю в банке и ненавижу людей, которые туда приходят, и саму работу, но продолжаю. Ты тоже должна так поступить". Глубоко несчастный человек счел, что я тоже должна страдать", – поделилась Кэттролл.



Напомним, что в 2017 году героини сериала "Секс в большом городе" перессорились, сорвав съемки третьего сезона. Вражда исполнителей главных ролей "Секса в большом городе" Сары Джессикиа Паркер и Ким Кэтролл привела к срыву третьего сезона популярного сериала.



Также "Страна" сообщала, что умерла актриса из сериала "Секс в большом городе". Самую большую популярность которой принесла роль домработницы по имени Магда в сериале "Секс в большом городе".