В Одесской области, где неизвестный застрелил пассажира из ружья, две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения.



Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своем сайте.



Происшествие произошло в Лиманском районе Одесской области, по предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай. Там сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров.



Одна из пострадавших детей получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранения живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.



В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.



"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины", - заявили в пресс-центре.



Мы сообщили, что водитель в Киеве вдруг начал убегать от патрульных и сам выстрелил себе в голову. Водителя госпитализировали и прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.



Также "Страна" писала, что в Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон. Девушка сразу же сбежала с места преступления, а скорую помощь мужчине вызвали прохожие.