Установленное отцом против воров в сарае устройство выстрелило в двух шестилетних девочек
В Одесской области, где неизвестный застрелил пассажира из ружья, две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своем сайте.
Происшествие произошло в Лиманском районе Одесской области, по предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай. Там сработало самодельное устройство, которое отец одной из девочек установил для отпугивания воров.
Одна из пострадавших детей получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранения живота. Обе доставлены в медицинское учреждение, их состояние сейчас удовлетворительное.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины", - заявили в пресс-центре.
Мы сообщили, что водитель в Киеве вдруг начал убегать от патрульных и сам выстрелил себе в голову. Водителя госпитализировали и прооперировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
Также "Страна" писала, что в Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон. Девушка сразу же сбежала с места преступления, а скорую помощь мужчине вызвали прохожие.