Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается прививаться от коронавируса.

Об этом он заявил в ходе встречи с медиками в детской инфекционной клинической больнице Минска в пятницу, 25 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко, добавив, что является скептиком в этом отношении.

Также глава республики заявил, что в Беларуси планируется вакцинировать 1,2 млн человек.

"Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", - добавил Лукашенко.

Напомним, министерство здравоохранения Беларуси намерено в январе начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V". Это на несколько месяцев раньше, чем стартует прививание граждан Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что доверяет российской вакцине от коронавируса, потому что президент РФ Владимир Путин "испытал ее на своей семье". Также лидер республики заверил, что препаратом уже привились многие российские олигархи.