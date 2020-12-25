Ночью 25 декабря на 93-м году ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион, золотой призер чемпионата мира борец греко-римского стиля Иван Гаврилович Богдан.



Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы на своем сайте.

Иван Богдан становился победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

Позже Богдан работал тренером. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Почтил память выдающегося спортсмена борец-депутат Жан Беленюк. Он опубликовал черно-белое фото с Иваном Богданом в социальной сети Instagram.







"Человек, который пользовался безграничным авторитетом и уважением у всего спортивного сообщества. Олимпийский чемпион Рима 1960. Иван Гаврилович всегда очень переживал за меня и страстно желал моей победы на Олимпиаде.. Однажды, Я пообещал ему приложить все свои усилия для того чтобы оправдать надежды и порадовать его!", - подписал пост Жан Беленюк.



Напомним, что 14 декабря умер легендарный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье. Причины его смерти пока не сообщаются.



Также "Страна" сообщала, что в Подмосковье утонул олимпийский чемпион, который пошел в лес за грибами. Речь идет о чемпионе по вольной борьбе Александре Иваницком.