Армения вводит запрет на ввоз товаров турецкого происхождения. Это решение правительства вступает в силу с 31 декабря 2020 года и будет действовать по меньшей мере 6 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Армении (КГД) на своей странице в Facebook.

Ведомство заявило, что запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, которые ввозятся из всех стран: Турции, Грузии, в том числе и из других стран-членов Евразийского экономического союза.

До 31 декабря 2020 года этот запрет не будет применяться только если все таможенные операции с этими товарами будут проведены до вступления решения в силу. Они должны быть задекларированы посредством таможенной процедуры "Освобождение для внутреннего потребления", также должны быть уплачены все соответствующие пошлины, а товар должен быть выпущен до 31 декабря.

Соответствующее решение было принято еще в октябре. Этот запрет правительство Армении ввело в ответ на поддержку Азербайджана со стороны Турции в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Турция неоднократно заявляла о намерениях отправить свои войска в Нагорный Карабах для борьбы против армянских сил.

10 октября между Арменией и Азербайджаном, при посредничестве России, было заключено соглашение о прекращении огня в этом регионе, передаче Баку ряда территорий Карабаха и вводе российских миротворцев в зону вооруженного конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил эти договоренности как победу государства в войне с Арменией, и устроил в честь этого парад в Баку. В ходе мероприятия президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что борьба за Карабах еще не окончена.