Все пассажиры должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay

В Турции, где введут комендантский час в новогоднюю ночь, власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
 
"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию", - сообщил министр.

В частности, в Турции за период пандемии коронавирусом заразилось более 2 млн человек, из них - 19 тысяч с летальных исходом.
Все пассажиры должны предоставить отрицательный тест на коронавирус

Отметим, что Турция является одним из самых популярных направлений среди украинцев. Кроме открытой границы одной из причин популярности было как раз отсутствие требования отрицательного ПЦР-теста на границе.

Напомним, что Турция попала в "красный" список украинского Минздрава из-за коронавируса. По данным ведомства, показатель заболеваемости Covid-19 в Турции на 100 тысяч населения за последние 14 дней составил 499,2.

Также "Страна" сообщала, что Турция испытывает российскую вакцину от коронавируса. В случае, если тестирование пройдет успешно, препарат закупят для вакцинации турецкого населения.

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