В Турции, где введут комендантский час в новогоднюю ночь, власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус.



Об этом сообщает глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.



"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию", - сообщил министр.



В частности, в Турции за период пандемии коронавирусом заразилось более 2 млн человек, из них - 19 тысяч с летальных исходом.



Отметим, что Турция является одним из самых популярных направлений среди украинцев. Кроме открытой границы одной из причин популярности было как раз отсутствие требования отрицательного ПЦР-теста на границе.

Напомним, что Турция попала в "красный" список украинского Минздрава из-за коронавируса. По данным ведомства, показатель заболеваемости Covid-19 в Турции на 100 тысяч населения за последние 14 дней составил 499,2.



Также "Страна" сообщала, что Турция испытывает российскую вакцину от коронавируса. В случае, если тестирование пройдет успешно, препарат закупят для вакцинации турецкого населения.