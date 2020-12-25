Премьер-министр Армении Никол Пашинян консультируется с представителями политических сил касательно проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Глава правительства будет готов оставить свой пост, если не получит поддержки армянского народа.

Об этом он заявил в пятницу, 25 декабря, в своем Facebook.

"Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений народа и я, как премьер-министр Армении, считаю себя ее гарантом. Я готов уйти с должности премьера по решению народа. Готов также и продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов. Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и другим заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", - написал Пашинян.

В то же время премьер Армении заявил, что оппозиция, которая требует его отставки, не получила большой поддержки народа, несмотря на "огромные финансовые, медийные и организационные ресурсы", а также вопреки наличию широких возможностей для организации митингов и акций протеста.

"Число сторонников (оппозиции) достигло минимума. (...) И никто не может сказать, что мы сохранили власть при помощи грубой силы. Наоборот, нас обвиняют в излишней мягкости. Все это, однако, не меняет нашу политическую команду и мою личную приверженность народу. Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но и не могу неосторожно относиться к правительству, должность премьер-министра передана мне народом", - добавил Пашинян.

Напомним, в Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились полностью остановить боевые действия и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в регионе разместились российские миротворцы.