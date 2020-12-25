В министерстве иностранных дел Украины опровергли заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о переправке террористами оружия в республику через украинскую территорию. Слова лидера соседней страны являются примером "запугивания белорусского народа", заверили в ведомстве.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о "оружие из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер МИД.

Напомним, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была раскрыта террористическая группа оппозиционера Николая Автуховича, которая готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину.

Ранее лидер Беларуси рассказал о существовании баз американских спецслужб в Украине и Польше.