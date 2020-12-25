Посольство Украины не смогло доказать своих прав на икону 300-летней давности, которую подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.



Об этом сообщает агентство "СРНА" в пятницу, 25 декабря.



В частности, посольство Боснии и Герцеговины не получило запрошенную информацию.

"Мы обратились в посольство Украины в БиГ через министерство иностранных дел в Совете министров, но пока не получили никаких доказательств, на которых могут быть основаны претензии этой страны на то, что икона — ее культурное наследие, нет ее и в списке похищенных артефактов", - приводит агентство заявление пресс-службы Додика.



Также в пресс-службе Милорада Додика отметили, что посол Боснии и Герцеговины привез возвращенную российской стороной икону обратно в Восточное Сараево.



Напомним, что глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. Посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как якобы была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет.



Позже прокуратура Боснии открыла дело из-за подаренной Лаврову иконы, якобы привезенной из неподконтрольного Киеву Луганска.



Также "Страна" сообщала, что МИД России вернул боснийцам луганскую икону, подаренную Лаврову. Она была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве 23 декабря.