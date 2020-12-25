В штабе ООС сообщили об открытии огня по противнику из-за обстрелов
В пятницу, 25 декабря, противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе четыре раза. Украинские военные совершили ответный обстрел.
Об этом информирует пресс-служба Операции объединенных сил.
Так, неподалеку от Водяного на Приазовье сепаратисты выстрелили 12 и 8 раз из минометов калибров 120 и 82 миллиметра соответственно. Также они открыли огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.
Украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь в рядах ООС не зарегистрировано.
Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе к 20-м числам декабря стало фиксироваться в пять раз больше обстрелов, чем неделей ранее, и разбиралась, почему на Донбассе возобновилось обострение боев.
Напомним, 21 декабря вблизи Горловки боевые ранения получили двое украинских военных.