В пятницу, 25 декабря, противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе четыре раза. Украинские военные совершили ответный обстрел.

Об этом информирует пресс-служба Операции объединенных сил.

Так, неподалеку от Водяного на Приазовье сепаратисты выстрелили 12 и 8 раз из минометов калибров 120 и 82 миллиметра соответственно. Также они открыли огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь в рядах ООС не зарегистрировано.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе к 20-м числам декабря стало фиксироваться в пять раз больше обстрелов, чем неделей ранее, и разбиралась, почему на Донбассе возобновилось обострение боев.

Напомним, 21 декабря вблизи Горловки боевые ранения получили двое украинских военных.