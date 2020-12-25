Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который был принят Верховной Радой 15 декабря.

Об этом в пятницу, 25 декабря, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейские и евроатлантические стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", - говорится в сообщении.

В представительстве главы государства добавили, что данная инициатива устраняет законодательные пробелы, которые возникли после того, как Конституционный суд 27 октября признал незаконными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Закон также устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК касательно судей, судей Конституционного суда (КС) Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КС от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Кроме того, закон предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также документ устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования касательно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Ранее мы рассказывали, что Конституционный суд может признать и этот документ не соответствующим Основному закону.

Также "Страна" сообщала, что после принятия Конституционным судом резонансного решения 27 октября президент Владимир Зеленский выступил за роспуск состава суда. Тем не менее, эту идею раскритиковали члены Венецианской комиссии.