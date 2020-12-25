Составители рейтинга отметили тот факт, что на украинской елке зажжены десятки километров гирлянд. Фото: Folk Ukraine

Главная новогодняя елка Украины, установленная на Софийской площади в Киеве, попала в десятку самых красивых в Европе.

Рейтинг составила туристическая организация European Best Destinations.

Так, украинская елка заняла 7-е место в списке самых красивых в Европе.

"Столица Украины - идеальное место для путешественников, ищущих подлинность, снег и традиции. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе", - заявили в организации, добавив, что дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.

Полный рейтинг елок выглядит следующим образом:

1. Вильнюс, Литва

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

2. Страсбург, Франция

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

3. Прага, Чехия

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

4. Базель, Швейцария

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

5. Тбилиси, Грузия

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

6. Кельн, Германия

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

7. Киев, Украина

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

8. Рим, Италия

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

9. Варшава, Польша

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

10. Вена, Австрия

Главная елка Украины признана одной из самых красивых в Европе. Фото: European Best Destinations

Ранее мы рассказывали о том, как во время церемонии зажжения елки в Киеве случился пожар.

Напомним, ранее на верхушке главной елки Украины была установлена шляпа, однако после критики ее заменили на звезду.

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