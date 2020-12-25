Главная новогодняя елка Украины, установленная на Софийской площади в Киеве, попала в десятку самых красивых в Европе.

Рейтинг составила туристическая организация European Best Destinations.

Так, украинская елка заняла 7-е место в списке самых красивых в Европе.

"Столица Украины - идеальное место для путешественников, ищущих подлинность, снег и традиции. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе", - заявили в организации, добавив, что дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.

Полный рейтинг елок выглядит следующим образом:

1. Вильнюс, Литва

2. Страсбург, Франция

3. Прага, Чехия

4. Базель, Швейцария

5. Тбилиси, Грузия

6. Кельн, Германия

7. Киев, Украина

8. Рим, Италия

9. Варшава, Польша

10. Вена, Австрия

Ранее мы рассказывали о том, как во время церемонии зажжения елки в Киеве случился пожар.

Напомним, ранее на верхушке главной елки Украины была установлена шляпа, однако после критики ее заменили на звезду.