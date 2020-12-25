Мужчина спрыгнул с моста в Запорожье. Фото: facebook.com/president.gov.ua

В пятницу, 25 декабря, на балочном мосту в Запорожье, открытие которого состоялось днем ранее при участии президента Владимира Зеленского, произошла трагедия. 45-летний мужчина разбился на смерть, спрыгнув с мостового перехода.

Об этом сообщает на странице в Instagram "Это Запорожье".

Мужчина ехал на такси с района Бабурки и попросил остановиться под предлогом того, что ему стало плохо. После чего спрыгнул вниз с балочного моста и умер. Личность мужчины устанавливается, так как его тело еще не нашли.

С нового моста в Запорожье, который открыл Зеленский, спрыгнул и разбился насмерть мужчина. Скриншот: instagram.com/its_zp

Напомним, запорожский мост, протяженность которого более 9 километров, состоит из шести транспортных развязок, в состав которых входит 27 искусственных сооружений. Работы начались в апреле 2020 года, спустя восемь месяцев открыта первая часть моста. Полностью закончить мост, по словам Зеленского, хотят уже в 2021 году.

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