В Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела выпрыгнуть из балкона квартиры на втором этаже, чтобы отправиться на поиски мамы, которая была на работе. К счастью, правоохранителям удалось уговорить ребенка не делать этого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 24 декабря, на улице Славы Стецько.

"Во время разговора патрульные уговорили ребенка спуститься с подоконника, а тем временем их коллега с помощью лестницы попал в помещение девочки. Успокоившись, ребенок сообщил, что мама на работе, а она не может открыть дверь, поэтому хочет прыгнуть вниз, чтобы найти мать", - рассказали в полиции.

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