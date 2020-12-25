В Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела выпрыгнуть из окна, чтобы найти маму
В Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела выпрыгнуть из балкона квартиры на втором этаже, чтобы отправиться на поиски мамы, которая была на работе. К счастью, правоохранителям удалось уговорить ребенка не делать этого.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в четверг, 24 декабря, на улице Славы Стецько.
"Во время разговора патрульные уговорили ребенка спуститься с подоконника, а тем временем их коллега с помощью лестницы попал в помещение девочки. Успокоившись, ребенок сообщил, что мама на работе, а она не может открыть дверь, поэтому хочет прыгнуть вниз, чтобы найти мать", - рассказали в полиции.
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