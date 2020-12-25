В пятницу, 25 декабря, в Ровно, где ученики приседали за опоздание с муляжом снаряда, две одноклассницы одной из средних школ курили во время урока.



Видео опубликовали на YouTube в пятницу, 25 декабря.



В частности, пока учительница на заднем фоне рассказывала о фонтане Стравинского в Париже, две девочки-подростка лежали на парте и время от времени пускали клубы дыма.



"В Ровно две старшеклассницы одной из средних школ курили IQOS прямо во время урока Искусство. Они делали затяжки, пока учительница рассказывала класса о фонтане Стравинского в Париже", - говорится в описании к видео.





Напомним, что подростки попали в реанимацию после дегустации неизвестной жидкости, которую принесли в школу. Инцидент произошел в учебном заведении Каменского в Днепропетровской области.



Также "Страна" сообщала, что под Сумами учитель силой выволок из класса срывавшую урок ученицу. Преподаватель пытался усмирить дебоширку звонком ее маме, но авторитета родительницы не хватило для того, чтобы призвать дочь к порядку.