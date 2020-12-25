Замминистра иностранных дел Беларуси и первый за 12 лет посол республики в США Олег Кравченко скончался в возрасте 49 лет. Ранее у него подтвердилась коронавирусная болезнь.

Об этом информирует портал tut.by со ссылкой на заявление представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Он был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров. Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей", - говорится в некрологе министерства.

При этом в МИД не уточнили причин смерти дипломата. По данным белорусской службы "Радио Свобода" ранее Кравченко получил положительный тест на Covid-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил замминистра иностранных дел Кравченко послом республики в США 20 июля этого года. Тем не менее, с тех пор дипломат ни разу не был командирован в Штаты.

Белорусского посла в США не было 12 лет. До кризиса в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008 по 2014 год - временным поверенным в делах Беларуси в США. В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.

В последние несколько лет Олег Кравченко не раз посещал Вашингтон с официальным визитом и представлял Беларусь на различных переговорах и встречах с американскими коллегами.

После вступления в должность посла Беларуси в США Кравченко заявил, что республика не станет военно-политическим союзником со Штатами, но страны могут быть "взаимовыгодными партнерами".