Бывшее поместье короля поп-музыки Майкла Джексона "Neverland", которое имеет скандальную славу, обрело нового владельца.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Ранчо музыканта было продано за 22 миллиона долларов инвестору Рону Берклу, по словам издания, он был лично знаком с королем поп-музыки.



В частности, недвижимость, расположенная примерно в 40 милях от Санта-Барбары, продавалась и уходила с рынка в течение многих лет, впервые выставившись на продажу за 100 миллионов долларов в 2015 году. В последующие годы цена на него постоянно снижалась. В прошлый раз за поместье просили 31 миллион долларов, однако сделка сорвалась в последний момент.



Майкл Джексон жил в поместье 15 лет, пока не умер в 2009 году. Изначально имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.



Король поп-музыки прославил "Neverland", установив причудливые элементы, такие как железная дорога и парк развлечений, в том числе колесо обозрения и карусель. Также в недвижимостью площадью 2700 акров есть шесть спален, бассейн, огромные сады и зоопарк. На территории расположено озеро площадью четыре акра, три гостевых дома, а также есть прекрасный вид на горы.



Построено поместье было в 1982 году, Майкл Джексон приобрел его в 1988 году за сумму в диапазоне от 19,5 миллиона долларов до 30 миллионов долларов.



После выхода знаменитого фильма "Покидая Neverland", где бывшие воспитанники артиста рассказали о домогательствах Майкла Джексона, поместье приобрело дурную славу.



Напомним, что 25 июня 2009 года ушел из жизни Майкл Джексон, всемирно известный исполнитель, по праву носивший титул короля поп-музыки. После своей смерти Джексона официально признали Легендой Америки и Иконой Музыки.



