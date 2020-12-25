Министерство образования и науки Украины распорядилось заклеить специальными вклейками с новым текстом информацию в учебнике для девятого класса по химии о том, что сода лечит онкозаболевания.

Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжения Минобразования пишет издание "Зеркало недели".

По их данным, школам разослали письмо Института модернизации содержания образования, в котором говорится, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом в этот учебник, автором которого является Мария Савчин. Таким образом, вместо "полезных" свойств соды при лечении рака в учебнике появится информация о пользе йодированной соли.

"Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс", - говорится в письме.

Вклеивать новый текст или же контролировать его вклейку будут учителя.

Напомним, в середине ноября в этом учебникенашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. При этом его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Через две недели в Министерстве образования и науки пообещали изъять текст из учебника.