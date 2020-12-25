В пятницу, 25 декабря, Папа римский Франциск призвал политиков к сотрудничеству и помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.



Об этом он заявил в ходе традиционного рождественского обращения.



"Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также - в восточной части Украины", - сказал Папа римский.



К тому же, он указал на необходимость "последовательного строительства мира в этих странах путём переговоров, дабы положить конец всем формам вражды" и напомнил о продолжающихся вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии.



Во время рождественского обращения Папа римский призвал "возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению".



"Этот непростой период обозначен экологическим кризисом, серьёзным экономическим и социальным дисбалансом, он усугублён пандемией Covid-19. Поэтому мы особенно нуждаемся в братстве, основанном на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем: это же касается отношений между народами и нациями", - сказал Папа.



Отметим, что Папа римский Франциск выступил в Рождество с традиционным обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). В этом году его показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед балконом базилики Святого Петра, откуда понтифик обращается к верующим.



Напомним, что по новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных.



Также мы сообщали, что Папа Римский призвал молиться за роботов и технический прогресс. По его словам, робототехника может сделать мир лучше, если она будет служить общему благу.