Украинский бизнес, который "выключат" на локдаун с 8 по 24 января, могут захлестнуть массовые проверки как раз во время простоя.

Некоторые предприниматели уже получили уведомления о визитах контролеров в январе. Об этом сообщил в частности, совладелец концертного зала Stereo Plaza и член набсовета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко.

Дело в том, что закон о 8 тысячах для ФОП фактически отменил мораторий на плановые проверки бизнеса.

Как такое могло случиться, разбиралась "Страна".

Как "отменился" мораторий

"Получил сегодня 8000 гривен от государства в качестве поддержки на время локдауна. Для понимания это весь размер помощи, который на момент сегодня реально был оказан нам с 12 марта 2020 года. За полных 10 месяцев запретов и ограничений. Одновременно с выдачей этих 8000 гривен нам вчера пришло извещение о проведении комплексной плановой проверки двумя контролирующими органами - ГСЧС и Гоструда в период с 11 по 21 января 2021 года. Нет, я не ошибся, именно в эти даты. Да именно в период локдауна, у бизнеса, которому запрещено работать, которому постановлением КМУ рекомендовано отправить сотрудников на дистанционную работу, чтобы не заражались. Бизнесу, которому очень спешило помочь государство последние 10 месяцев. Ключевое - проведение этой проверки стало возможно, как раз благодаря нормам этого самого закона про выдачу 8000 гривен, он отменил запрет на плановые проверки", - написал Шульженко на своей странице в Facebook.

Речь идет о законе "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период проведения ограничительных мероприятий". Широкой общественности он известен как "закон о 8 тысячах", так как в нем прописывается государственная поддержка людей и бизнеса в карантин.

"Красивое же название закона, правда? И вроде бы про помощь бизнесу и сотрудникам. Но в ложке меда оказалась бочка дегтя. Поскольку именно этот закон отменил норму на запрет проведения плановых проверок, ключевое слово плановых. Там было просто одно небольшое положение в переходных положениях: "подпункт 4 исключить". Исключили этим вот такую норму, которая действовала на период карантина:

"4) запрещается проведение органам государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности». И теперь побежали контролирующие органы делать проверки во время карантина и локдауна. В списках проверок во время локдауна оказались в том числе те бизнесы, которые работать по сути не могут и вынуждены закрыться на это время - спортивные залы, рестораны, выставочные центры, концертные залы, клубы, торговые центры, музеи и так далее. Нечего дома сидеть без работы, государство знает чем вас бездельников занять - идите на проверку", — добавил Шульженко.

"Пропажу" моратория из закона подтвердил и глава адвокатского объединения "Кравиц и партнеры" Ростислав Кравец.

Стоит отметить, что плановые проверки бизнеса в период карантина до этого регулировали два закона из "пакета" поддержки бизнеса, принятого весной и в начале лета этого года - №530 и №533.

Первый вводил мораторий на период карантина на все плановые проверки. Второй - на все, кроме проверок так называемых высокорисковых объектов. Это те объекты, где собирается большое количество людей и есть большие площади (то есть, к примеру, торговые и выставочные центры, рестораны и прочее).

Но, по законодательству, если разные законы содержат противоречащие друг другу пункты, то в приоритете те, что трактуются в пользу хозяйственных объектов.

Потому та же ГСЧС с момента введения весеннего карантина провела считанные проверки - меньше десятка по всей стране.

Но вот в плане проверок на январь от ГСЧС - уже больше 2 тысяч объектов, в том числе, по Киеву на 8 января намечен рейд в ТЦ "Ваш дом" в Деснянском районе, на 18 января - в спортивный клуб "Гелиар" и "Детский мир", на 20 января - в "Экспо Плазу", и т.д.

Все эти объекты имеют статус высокорисковых в плане техногенной (в том числе, пожарной) безопасности.

"Планы проверок утверждаются заблаговременно, и за 10 дней о проверке служба обязана уведомить предприятие", - сказал нам экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский.

То есть, вряд ли план проверок на январь готовили с прицелом на локдаун.

Но, по странному стечению обстоятельств, теперь мораторий на проверки вдруг отменили. И контролеры могут выходить на рейды. Более того, если они вдруг не станут проверять тот или иной объект, то могут возникнуть вопросы уже к службам надзора - почему они не выполняют свои прямые обязанности.

"Не подумали. Или, наоборот, хорошо подумали"

Вопрос в том, почему в "пакете" с 8 тысячами гривен от государства бизнесу преподнесли еще и неприятный сюрприз - отменили мораторий на проверки.

"Подготовка законодательных актов идет хаотично. Не думаю, что стояла задача на государственном уровне отменить мораторий. Просто на каком -то этапе кто-то из чиновников решил дать возможность контролерам подзаработать. А итоговую версию закона не вычитали. Поэтому сейчас фактически дан старт проверкам. Даже если бизнес не работает, руководство обязано быть на месте в указанное даты, иначе будет считаться, что представителей контролирующих органов не допустили на объект, за что предусмотрены штрафы. И это только кажется, что, если компания не работает, то там и не найдут ничего. Контролерам достаточно 15 минут, чтобы зафиксировать нарушения. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Оспорить в суде результаты таких проверок нельзя, так как мораторий на данный момент не действует", — комментирует Ростислав Кравец.

"Или кто-то не подумал, или, наоборот, хорошо подумал. Но в случайную отмену моратория верится с трудом", — добавил Шульженко.

Он рассказал "Стране" что, вместе с уведомлением о грядущей проверке, им принесли письмо из юридической фирмы, которая предлагает "за небольшую плату" поспособствовать, чтобы проверки прошли без последствий.

"Это просто верх цинизма. С одной стороны, бизнесу запрещают работать и велят отправить людей на удаленку, с другой - вдруг оказалось, что нужно 10 дней, в которые к нам могут прийти проверяющие, быть а месте и ждать их. И ГСЧС и Гоструда это ведь не все, кто в теории может прийти. Есть еще, к примеру, Гсэнергонадзор, санитарная служба и прочие. И все они сейчас массово пойдут с проверками", — говорит Шульженко.

"Не удивлюсь, если в январе протесты предпринимателей будут только нарастать", — написал по поводу этой истории в Facebook экс-заместитель министра экономики Павел Кухта.