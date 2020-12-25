Власти Израиля, где ранее ослабили карантин, планируют уже в ближайшие недели первыми в мире побороть пандемию коронавируса.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщает i24news.

"Израиль, скорее всего, будет первой страной, которая выйдет из коронавирусного кризиса в ближайшие недели", - заявил Нетаньяху.

Он также выразил надежду, что к концу следующей недели Израиль начнет вводить вакцины от Covid-19 100 тысячам человек в день. При этом, по словам генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, Израиль уже сейчас является мировым лидером по количеству вакцинаций от коронавируса на душу населения.

Напомним, Израиль начал тестировать вакцину от коронавируса на людях 1 ноября. Планировалось, что в декабре количество вакцинированных будет расширено до 960 человек. Если второй этап будет успешным, то к испытаниям приобщат 30 000 жителей страны.

Также мы рассказывали, что в Израиле ослабление карантинных мер, введенных из-за коронавируса, проходит в несколько этапов. Планируется, что до 21 февраля 2021 года все ограничения в стране снимут.