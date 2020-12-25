В России в последнее время стали активно обсуждать опреснение воды в Крыму. Оно может покрыть дефицит после того, как Украина перестала подавать воду на аннексированный полуостров.

Глава Крыма Сергей Аксенов на днях заявил, что строительство опреснителей в регионе может начаться уже с января. В Киеве сразу же отреагировали, пригрозив помешать проекту.

При этом будет ли Крым использовать опресненную воду - пока не ясно, ведь российские власти уже заявили, что это крайняя мера из-за дороговизны проекта. Совсем недавно такую точку зрения высказывал и президент РФ Владимир Путин.

Разбирались, что известно о водном проекте в Крыму и какие у него перспективы.

Как хотят опреснять воду в Крыму

Предыстория водного вопроса более-менее известна.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Но после аннексии подачу воды по каналу прекратили.

Новые власти полуострова решали вопрос водоснабжения за счет водохранилищ естественного наполнения, которые в последнее время существенно обмелели. Виной тому стала засушливая погода. Из-за дефицита в некоторых регионах Крыма - главным образом степных - начали подавать воду в дома по часам. А осенью эта волна докатилась и до сравнительного благополучного ЮБК.

Тогда же российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове планируют построить опреснительную установку, которая поможет решить проблемы водоснабжения Симферополя и прилегающих районов.

Оборудование поставят в поселке Николаевка - на берегу моря. Решение о строительстве этого объекта, говорил чиновник, разрабатывается министерством промышленности и торговли РФ.

"Таких проектов в России никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет здесь, станет уникальным", - сказал Аксенов.

А на днях он заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе уже с января 2021 года. Ожидаемый срок реализации проекта составит от 14 до 16 месяцев.

После этого последовал ряд заявлений в Украине. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников напомнил, что Украина готова помочь с водой Крыму только после деоккупации или в случае гуманитарной катастрофы.

"Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будет направлено гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма", - сказал министр.

В МИД Украины заявили, что будут препятствовать опреснению воды для жителей Крыма. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пригрозил найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Отметим, что это заявление вызвало немалый резонанс в соцсетях, так как, получается, украинский чиновник озвучил намерения помешать решению вопроса поставок пресной воды населению Крыма - то есть, украинским гражданам.

Будут ли опреснять воду в Крыму?

Отметим, что технологиями по опреснению владеют и активно пользуются такие страны как Израиль, Турция, Саудовская Аравия. Со всеми тремя у Москвы более-менее нормальные отношения.

Но вопрос даже не в этом - дело в том, что центральная власть в России к идее опреснения относится пока скептически. И, судя по заявлениям, пока инициативы по переработке соленой воды будут лишь локальными: чтобы, к примеру, обеспечить водой столицу Крыма.

В России рассматривают несколько вариантов решения водной проблемы в Крыму. Среди них - переброску рек (воду хотят перенести из реки Коккозки на юге Крыма в Чернореченское водохранилище), использование подземных вод и, как уже упоминалось - опреснение соленой морской воды.

У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Главный минус опреснения, о котором говорил Аксенов - его высокая стоимость на начальных этапах внедрения.

Российские ученые ранее заявляли, что кубометр опресненной воды может обходиться по той же цене, что сегодня устанавливают водоканалы, если будет построено большое производство. Пока же власти Крыма говорят, что пилотные проекты будут давать воду по 80 рублей за кубометр - то есть почти втрое дороже.

Такие подсчеты публиковались еще в 2016 году, когда крымские власти планировали построить опреснитель под Судаком.

Кроме того, теоретически даже, если это поможет решить проблему питьевой воды, то для мелиорации это точно не подойдет, поскольку дешевле возить воду с материка.

И, что важно, в Москве пока не подтвердили планы с опреснением. За несколько дней до заявления из Крыма во время пресс-конференции высказался президент России. Он заявил, что опреснение в Крыму не будет эффективным и что более перспективны поиски запасов пресной воды.

"Может быть новация - в прилегающих акваториях Азовского моря, под ним, могут быть запасы пресной воды хорошие. Это дает основание рассчитывать, что проблему мы решим. Касается не только Крыма, это касается Новороссийска и Геленджика. В этих двух городах единая система сброса вод. Не было разделения между канализацией и ливневкой. Это надо построить, это в планах есть. И будет реализовано", - сказал Путин.

Звучали также более свежие заявления. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сегодня, 25 декабря, сообщил, что опреснение воды в Крыму - это крайняя мера, а окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

"Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", - сказал Хуснуллин на пресс-конференции.

"Еще два-три месяца в первом квартале добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - добавил российский вице-премьер.

Судя по его последней цитате, власти РФ активно прорабатывают возможность добычи подземных вод, о чем говорил выше Путин. А опреснение будут использовать как подсобную возможность - чтобы закрыть критические потребности в самых важных точках. Например, в столице Крыма, где воду подавали по графику почти весь уходящий год.

Остается также вопрос - сможет ли Украина заблокировать поставки опреснителей на полуостров? Здесь вопрос сложный. Серийное производство таких установок в России не развивалось. Однако в сентябре корпорация "Ростех" заявила, что начинает делать свои установки - разработку российских ученых. Продвинулось ли дело - пока неизвестно. Но скорее всего первые установки в Крыму будут зарубежного производства.

Впрочем, ничего не мешает России купить их для какого-то другого (по документам) проекта, после чего поставить в Крым.