В пятницу, 25 декабря, на автодороге М-03 Киев – Харьков на 55-м километре в направлении Харькова перевернулся грузовик. Движение на данном участке заблокировано.



Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в своем Facebook.



В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются регулированием движения, так как на данном участке движение временно заблокировано.



"На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - заявили в пресс-центре.



В частности, автомобилистов просят учитывать изменения в движении и по возможности воздерживаться от поездки по указанному маршруту, а также соблюдать правила дорожного движения и жесты регулировщика.











Напомним, что сегодня на Закарпатье мотоцикл протаранил припаркованный грузовик. В результате аварии погибли 18-летний водитель байка и его 24-летний пассажир.



Также "Страна" сообщала, что появилось видео момента аварии в Киеве, где на ровной дороге перевернулся автомобиль. Все обстоятельства аварии установят дорожные инспекторы.