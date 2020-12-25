Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что он не берет взяток. Причем, по его словам, об этом знают даже американская и британская разведки.



Об этом он сообщил в своем интервью "Фокусу".



Отвечая на вопрос, продолжается ли в стране борьба с коррупцией, Зеленский сказал, что в Украине еще есть с чем бороться.

"Скажу так: есть с чем бороться! Я не коррупционер, я ничего не беру. Все это знают, поэтому ничего мне не несут. Все признают, в том числе британские и американские разведки, "верхушка" нашей страны взяток не берет. Поэтому мы "рукопожатные". Мне кажется, это уже первый шаг", - заявил Зеленский.

Напомним, что президент Украины заявил, что не считает коррупционером заместителя главы своего офиса Олега Татарова, дело против которого завели в НАБУ и передали в СБУ.

Также мы писали о том, что ранее у Зеленского назвали задержание на взятке "слуги народа" знаком эффективности борьбы с коррупцией.