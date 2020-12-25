Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси была раскрыта террористическая группа Николая Автуховича, которая готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину.

Об этом сообщает БелТА.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича - Ред.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…", - рассказал Лукашенко.

​По его словам, группа не только готовила теракты, но и уже начала их осуществлять.

"На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - сказал Александр Лукашенко.

Также Бацька добавил, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держит на жестком контроле.

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках - Ред.) есть, оттуда (из-за границы - Ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", - добавил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что сына Лукашенко признали лучшим хоккеистом в команде отца.

Также мы сообщали, что Лукашенко запретили принимать участие в Олимпиадах, Бацька в ответ назвал МОК бандой.