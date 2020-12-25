Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев. По его словам, при поступлении в медучреждение нужно оплатить "депозит" размером в 100 тысяч гривен за прием в стационар. При этом условия в больнице не самые лучшие.

Об этом Поляков написал в своем Telegram-канале.

"Но.. Если в той же частной клинике "Добробут", затребованный с вас "депозит" в 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то в "Феофании" это просто плата за прием в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день", - написал он.

Поляков добавил, что за каждые сутки за палату приходится платить 7 800 гривен. При этом он написал, что условия в них не самые лучшие.

"Из щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь "электродуйчик", - написал Поляков.

По словам Полякова, есть в больнице и палаты "полулюкс". В них ремонт немного лучше. Но цена за пребывание в такой плате составляет 28 700 гривен за сутки.

По словам нардепа, за четыре дня лечения в Феофании простой больной получил счет на на общую сумму более 160 тысяч гривен.

"В итоге за 4 дня "бесплатного" лечения в "Феофании" простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен. Да, 160 тысяч за 4 дня. Это "депозит" + проживание + лечение. И все платится на какой-то благотворительный счет. И врачи при этом работают как и в любой другой, обычной больнице - за копейки",- рассказал Поляков.

Он также добавил, что папа и мама Зеленского сейчас лечатся от коронавируса в "Феофании", как и ранее сам президент. По мнению Полякова, "с них "депозиты" точно не потребуют, как и 7800 или 27800 гривен за сутки пребывания в больнице".

Ранее мы писали, что после лечения Зеленского расходы на "Феофанию" в проекте бюджета-2021 увеличили до 1,15 млрд гривен.

Также рассказывали, что содержание президента в Феофании обходилось в почти 8000 грн в день.