Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем знакомстве с главой Конституционного суда Александром Тупицким и о том, как он пытался оказать влияние на главу судебного органа, чтоб КСУ не признал неконституционным законы о языке, банках и земле.



Соответствующее заявление он дал в интервью изданию "Фокус".



"Он (Тупицкий - Ред.) пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они - государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?" - спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КС отменил эту реформу", - рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, он сказал Тупицкому, что некоторые вопросы поднимать не нужно.



"Я ему сказал, что влиять на них не могу, делайте, что хотите. "Но, если вы меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковой вопросы прошу не поднимать для того, чтобы не раскалывать общество", - сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", - сообщил Зеленский.



Напомним, что президент прокомментировал неконституционность своего законопроекта по увольнению судей КСУ. По мнению президента, судьи КС превысили свои конституционные полномочия.



Также Зеленский рассказал, при каких условиях позвонит Путину. По его словам, есть круг вопросов, которые с Путиным приходится решать тет-а-тет.