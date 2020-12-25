В России к 12,5 годам колонии строгого режима приговорен известный историк-наполеоновед бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который убил и расчленил возлюбленную - свою аспирантку Анастасию Ещенко. Дело слушалось в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима - историк признан виновным в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Того самого обреза карабина "ТОЗ-17-01", из которого 8 ноября 2019-го и была застрелена аспирантка", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Соколов выстрелил Ещенко в голову, а затем начал ее душить. После этого мужчина выпустил в невесту еще три пули. Вечером историк расчленил тело, расфасовал по пакетам и утопил их в реке Мойке. За этим занятием его и задержали правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео последней ссоры аспирантки Ещенко и ее пожилого возлюбленного.

Также мы сообщали, что на суде зачитывали переписку жертвы и убийцы.