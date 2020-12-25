В Украине могут предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы ускорить поставку вакцины в страну.



Об этом со ссылкой на главу парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого сообщает "Украина 24".



По его словам, самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70. По мнению Радуцкого, если Украина будет доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям, то в стране она может появиться быстрее.



"Мы будем просить, чтобы получить вакцины вне очереди, вне квоты", - сказал народный депутат.

В частности, Радуцкий отметил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.



Также он отметил, что в данный момент, усилиями Министерства иностранных дел и президента Украины ведутся переговоры с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше.



"Правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мрию", - добавил Радуцкий.



Ранее "Страна" сообщала, сколько вакцины заказал на Западе Минздрав и когда ее ждать в Украине. Мы разбиралась в том, какие будут вакцины и когда их получат украинцы.



Также напомним, что глава Минздрава Степанов заявил о графиках вакцинации украинцев от Covid-19.