Массовая вакцинация населения от Covid-19 началась в Мексике, Чили и Коста-Рике, теперь Южная Америка стала еще одним континентом, где людей начали прививать от коронавируса. Власти всех трех стран применяют препарат компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает ВВС.

Правительство Мексики планирует вакцинировать всех медицинских работников, борющихся с пандемией Covid-19, к концу первого квартала 2021 года.

Ожидается, что в ближайшие дни вакцинация начнется и в Аргентине, власти которой планируют использовать российскую вакцину "Спутник V", первую партию которой объемом в 300 тысяч доз страна получила накануне.

Ранее "Страна" писала о том, что в Аргентине одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также мы сообщали, что в Минздраве показали поэтапный план вакцинации украинцев от коронавируса.