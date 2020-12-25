Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что возможно повторное инициирование законопроекта с изменениями в Конституцию, который предусматривает лишение народных депутатов полномочий за неперсональное голосование.



Об этом сообщает председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Рада".

По его словам, закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает "не в том объеме, в котором хотелось бы".



Спикер Верховной Рады рассказал, что в начале каденции текущего созыва депутаты предложили законопроект, предусматривающий лишение мандата за "кнопкодавство".



"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - говорит Разумков.



В частности, он предполагает, что до конца этой каденции возможно успеть принять данное решение. "Если народный депутат замечен в таких позорных явлениях - может, ему не стоит быть народным депутатом", - сказал председатель парламента.



Разумков о неперсональном голосовании - с 21:47.

Напомним, что закон о штрафах за кнопкодавство в Раде вступил в силу в январе 2020 года. Он предусматривает штраф от 3 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен) за неперсональное голосование в парламенте.



Также "Страна" сообщала, что в Раде установят дополнительные камеры для борьбы с кнопкодавством, а ответственность за него усилят. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть одним из первых после Нового года.