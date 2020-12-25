"Укрпочта", вопреки своим угрозам, решила продлить действие текущего договора по доставке пенсий на январь и февраль 2021 года и осуществлять эту услугу по действующим тарифам. Предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

Таким образом в первые два месяца нового года пенсионерам деньги будут выплачены и доставлены по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, министерство финансов и министерство социальной политики получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила "Укрпочта".

"В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в Укрпочту из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает. Эту норму закона ПФУ должен выполнять, чтобы защитить здоровье граждан и не подвергать опасности одну из групп риска. Пенсионеры не должны приезжать лично, чтобы документально оформить переход из банка в Укрпочту, для этого должно быть достаточным прислать необходимые документы по почте", - говорится в сообщении.

Сейчас предложения "Укрпочты" обрабатываются в профильных министерствах и предприятие ожидает их решения.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрпочта" с 1 января 2021 года грозила прекратить доставку пенсий, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги.

Также мы сообщали, что суд приговорил захватившего отделение "Укрпочты" в Харькове к десяти годам тюрьмы.