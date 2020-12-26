25 декабря Совет Федерации одобрил четыре законопроекта, которые накануне были приняты Госдумой. Документы направлены, как заявляют власти, на снижение иностранного влияния в России.

В первую очередь расширено понятие "иностранный агент". Теперь ними могут быть признаны физлица, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической жизни.

При определенных условиях могут быть заблокированы Facebook, YouTube, Twitter, Google. Cоцсети обязали скрывать контент, где оскорбляют власти и призывают к массовым протестам. А за клевету в Интернете теперь будут сажать в тюрьму.

Подробности - в материале "Страны".

Кто может стать иностранным агентом в России

Для начала разберемся с терминологией. В законопроекте №1057914-7 (одобрен на всех уровнях, осталось подписать Путину) расширяется понятие, кто может быть иностранным агентом в России.

Документ носит название "... установление дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности". В нем рассказывается, кого могут объявить иностранным агентом и что за это будет.

Иностранным агентом может быть признана, как и прежде, некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности, получает финансирование из-за рубежа.

Это означает, что закон не касается бизнеса: например, компании с иностранным капиталом или работающие по франшизе, которых в России множество. Это рестораны, торговые сети, производители и продавцы техники.

Документ направлен на структуры, которые не получают прибыль, но в некоем виде участвуют в политической жизни страны. Например, вот уже пять лет иностранным агентом в России является Transparency International.

Организация не скрывала, что финансируется из-за рубежа. А статус получила с такой аргументацией - "за вмешательство в проводимую государством политику в сфере борьбы с коррупцией путем лоббирования своих предложений по ее изменению". До сегодняшнего дня она имеет офис в центре Москвы и продолжает работать.

Правда, теперь на сайте Transparency есть вот такое примечание: "Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" внесена Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

С 2019 году иностранным агентом признан и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемый Алексеем Навальным. Здесь была обратная ситуация - участие в политической жизни России очевидно. По слухам, структуру финансово поддерживают "неравнодушные" инвесторы из-за границы, но доказано это не было. Статус иноагента ФБК получил после того, как им был перечислен донат в размере 50 долларов от гражданина Испании.

Теперь перейдет к новшествам в принятом законе об иностранных агентах.

1. Теперь иноагентом может быть не только НКО, но и незарегистрированное общественное объединение. Это означает, что если тот же ФБК объявит о самороспуске и ликвидирует юридическое лицо, иноагентом он останется.

2. Раз в квартал иностранный агент обязан отчитываться власти обо всем финансировании из-за рубежа: сколько денег было получено, как их потратили.

3. Признаваться иноагентом будет и НКО, которое получает финансирование из-за границы через российского посредника.

4. Иметь НКО, которое формально не занимается политикой, а защищает, например, права животных, но организовывать митинги также не выйдет. Деятельность должна соответствовать уставу структуры.

5. Не внизу сайта, а в каждом материале, распространяемом любом образом (видеоблог, пост в соцсети, статья на сайте) иноагент должен указывать свой статус.

6. Российские СМИ (не касается пользователей соцсетей и блогеров) во время публикации материала про иноагента должны будут это указывать в каждом материале. Как, например, к "Правому сектору" или ИГИЛ медиа всегда дают приписку, что группировки экстремистские.

7. Под иностранным финансированием будет подразумеваться не только деньги, но и любая материально-техническая база.

Отдельно остановимся на физических лицах, которые до принятия закона иностранными агентами быть не могли.

Теперь физлицо может быть признан иностранным агентом в случае, если он работает в интересах иностранного государства, международной или иностранной организации, иностранных граждан, получает оттуда финансирование или иную помощь. Все это тоже касается политической деятельности. Или же если целенаправленно собирает сведения о военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности страны.

Чем статус иностранного агента будет чреват для физического лица:

1. Если деятель распространяет информацию через Интернет или другим способом, каждый раз он должен указывать свой статус.

2. Раз в полгода иностранный агент должен отчитываться перед властью о своей деятельности, в том числе как он расходовал деньги.

3. Иностранный агент не может быть назначен на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

На этом пункте остановимся подробнее. Это означает, что иностранный агент не может быть, например, принят на работу в московскую мэрию. Избираться на выборах в Мосгордуму он может. Но в бюллетене и везде во время избирательной кампании будет указываться, что он иностранный агент.

4. Не будут признаваться иностранными агентами иностранные дипломаты и журналисты, а также любые лица по решению исполнительной власти.

По представителям СМИ есть сноска. Если журналист будет осуществлять деятельность, которая несовместима с профессиональными обязанностями (например, будет участвовать в митинге протеста), он может быть признан иноагентом.

5. Иностранным агентом гражданин должен зарегистрироваться таковым сам.

6. Если иностранец планирует приехать в Россию и быть иностранным агентом, он должен сообщить об этом заранее органам власти.

Российская оппозиция уже заявляет, что по этим правилам иностранным агентом могут признать кого угодно. Например, человека, который написал гневный пост про власть в фейсбуке. И безотносительно этого получил денежный перевод из-за границы от родственников или от друзей.

Также пишут, что вообще теоретически любое перечисление денег из-за рубежа может сделать человека "иностранным агентом".

Формально это не так. Например, закон не запрещает россиянам иметь работодателя или клиентов за границей и платить налоги с полученных доходов. И в иноагенты их записывать не будут.

Но если при этом такой человек начнет как-то активничать против власти, то к перечислениям ему денег из-за границы может быть привлечено внимание.

В общем, этот закон касается в первую очередь "политически активного" населения или организаций, которые занимаются общественной деятельностью. Контроль за ними будет усилен.

Как будут наказывать иностранных агентов за нарушения

Второй законопроект, который тоже принят и одобрен Совфедом - №1073604-7 - отдельно указывает штрафы и ответственность для иностранных агентов.

- За непредоставление документов для внесения в реестр иностранных агентов - штраф от 300 тысяч рублей до двух лет тюрьмы.

- Для СМИ-иноагентов за нарушения порядка деятельности - штраф от 300 тысяч рублей до двух лет тюрьмы.

- За непредоставление физлицом заявления, что он иноагент, и несоблюдение остальных норм - штраф от 300 тысяч до 5 лет тюрьмы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Еще есть отдельный законопроект - №1060950-7 - пока прошел первое чтение. Он посвящен сугубо наказаниям за отсутствие маркировки статуса иноагентом.

Штраф для физических лиц от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей.

Штраф для НКО в отношении должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Штрафы и тюрьма за клевету в Интернете

Отдельный третий закон - №1074945-7 - он уже подписан и опубликован Путиным, касается штрафов за клевету в Интернете.

Клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы до двух лет.

Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения - до трех лет тюрьмы.

Клеветнические обвинения в совершении неких тяжких преступлений грозит сроком до пяти лет.

Блокировка Facebook, YouTube, Twitter, Google

Четвертый принятый законопроект - №1058572-7 - тоже принят, согласован и направлен на подпись Владимиру Путину.

Он вводит такое понятие как "статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и граждан Российской Федерации".

Такой статус может присвоить генеральный прокурор.

Решение может быть принято, если будет допущена дискриминация в отношении российских СМИ. Или же если будет заблокирован доступ к информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

Речь идет о глобальных интернет-сетях Google, Twitter, Facebook и Youtube.

Российские СМИ в последнее время часто жалуются, что мировые соцсети "цензурируют" их аккаунты или вообще их удаляют.

Собственно, в отместку за это и принят закон.

В нем прописывается механизм блокировки.

В России будет создан перечень информационных ресурсов, "причастных к нарушению прав и свобод". Он будет в публичном доступе в Интернете.

Если соцсеть блокирует тот или иной материал, то ее владелец получат сообщение о попадании в перечень. На снятие ограничений выделены одни сутки.

Дальше два пути. Если материал разблокирован, то владелец соцсети направляет электронное письмо российским органам исполнительной власти. А те, в свою очередь, должны переадресовать письмо генпрокурору или его заместителям.

Если ограничение не устранено, то Роскомнадзор имеет право полностью или частично заблокировать ресурс.

Также инициаторы закона обсуждали, что под понятие информационного ресурса может попадать и Google. А под блокировку российских СМИ - невыдача тех иных роликов в трендах. Таким образом, все описанные выше нормы могут касаться и этой поисковой системы.

Пятый принятый закон - №223849-7 - "О защите информации".

Соцсети должны будут блокировать "противоправный контент", под которым, понимается и "оскорбление органов власти".

В соответствии с законом, владельцы соцсетей не должны допускать распространение информации:

- порочащей граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, политические убеждения;

- выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность,

- явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции или органам госвласти;

- призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;

- призывы к террористической деятельности;

- призывы к войне;

- данные о способах самоубийства, призывы к ним;

- порнография;

- культ насилия;

- нецензурная брань.

Если пользователь пожалуется в соцсеть, что такая информация есть, ее должны удалить в течение суток. Если соцсеть не будет выполнять закон, она попадет в специальный реестр и ее опять же могут заблокировать или оштрафовать.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Что означают законы об иноагентах и блокировке соцсетей

Оппозиционные российские СМИ и политики заявляют, что нынешние иностранные агенты - это то же самое, что статус "враг народа" при Сталине.

Власти же ссылаются на опыт США, где законодательство по иностранным агентам существует с 1937 года и напоминают, что по этому же закону в Штатах отправилась в тюрьму россиянка Мария Бутина. Ей вменяли "инфильтрацию (проникновение) в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов России".

Впрочем, понятно, что дело не в подражании Штатам.

Осенью 2021 года пройдут выборы в Государственную Думы. Помимо прочего, в парламент важно не запустить представителей так называемой несистемной оппозиции. В частности, Алексея Навального и его команды.

Кстати, не исключено, что Навальный окажется в числе физлиц, признанных иноагентами. В таком случае и все СМИ, и он сам каждый раз обязаны будут напоминать об этом статусе.

А если Навальный не зарегистрируется иноагентом, ему будет грозить реальный срок - до пяти лет тюрьмы.

Пока не очень понятно, будет ли работать на практике закон о возможности блокировки соцсетей.

Точнее - будут ли Facebook, YouTube и Twitter выполнять предписание российских соцсетей по разблокировке или же наоборот блокировке контента.

Это вопрос спорный. Если же не будет, то, не исключено, что следующим этапом станет вопрос о блокировании доступа к этим соцсетям в России. Также как в Украине запрещены доступ к Яндексу, Вконтакте и другим крупным российским интернет-ресурсам.